俄罗斯能源：俄气通往中国的输气管道大型建设项目拟2022年完工

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透莫斯科4月2日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom) 周四表示，拟于2022年完成通达中国的“西伯利亚力量”输气管道建设，这显示该项目完成时间可能推迟。
俄气原计划2019年就开始通过该管道出售天然气至中国。
然而，消息人士上个月告诉路透，“西伯利亚力量”项目可能推迟到俄罗斯完成另外一个西线项目。西线管道从现有气田向中国输气，规模较小。
俄气披露规模为8,400亿卢布(合148亿美元)的2015年投资计划细节时表示，今年打算在“西伯利亚力量”管道项目投入逾300亿卢布。
该公司2015年支出计划中的最大一部分专门用于南溪(South Stream)项目国内输气管道网络扩张，总计为2,780亿卢布。该项目去年因欧盟的反对而放弃。
俄罗斯现正推进一个替代项目，修建通往土耳其的海底管道。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。