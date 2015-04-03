汽车产业：长安福特汽车斥资11亿美元收购中国东北一车厂

路透北京4月2日 - 福特汽车 与重庆长安汽车 的合资企业发言人表示，公司将斥资66亿元人民币(11亿美元)接管中国东北一车厂，并对其进行升级改造。

该厂将使长安福特在中国年产量增加20万辆，以满足中国对乘用车不断增长的需求。

“我们在寻找长期成长机会，”福特发言人Claire Li表示，并称这将有助于公司在中国市场的地域布局。福特目前在中国西部城市重庆以及位于长江三角洲的杭州设有工厂。

将要收购的工厂之前由哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司运营，后者是重庆长安汽车母公司的旗下子公司。Claire Li表示，工厂升级改造后，将于2016年下半年开始生产长安福特汽车。(完) (编译 王颖；审校 李爽)