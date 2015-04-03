美国与加拿大经济指标预测--4月3日-4月10日****

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月30日当周
4月3日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加24.5 增加29.5
民间就业岗位(万个) 增加23.7 增加28.8
制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加0.8
政府部门就业岗位(万个) -- 增加0.7
失业率 5.5% 5.5%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.1%
每周平均工时 34.6 34.6
劳动力就业参与率 -- 62.8%
4月6日当周
4月6日(一)
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月终值 -- 58.5
服务业PMI -- 58.6
1400 美国就业趋势指标 4月 -- 127.8
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 56.5 56.9
企业活动指数 59.5 59.4
就业指数 -- 56.4
新订单指数 -- 56.7
价格指数 -- 49.7
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 50.8
经季节调整的PMI -- 49.7
4月7日(二)
1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 2月 -- 499.8
1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加135 增加115.6
4月8日(三)
暂无重要经济数据公布。
4月9日(四)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 -- -12.9%
1230 加拿大新屋价格指数 2月 -- -0.1%
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 2月 +0.2% +0.2%
趸售销售(较前月) +0.1% -3.3%
4月10日(五)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 -- 15.63
1230 加拿大就业人口变动(万人) 3月 -- 减少0.1
失业率 -- 6.8%
1230 美国进口物价(较前月) 3月 -0.5% +0.4%
出口物价(较前月) -0.5% -0.1%
1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字430 赤字1,920 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 李爽 审校 于春红)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。