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债券 | 2015年 4月 3日 星期五 07:57 BJT

美国债市：外国央行上周增持美国公债629亿，增幅创最大纪录--FED

路透纽约4月2日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，上周外国央行增持美国公债629亿美元，增幅创出最高纪录，一反前几周的减持状态。

数据显示，截至4月1日当周，外国央行持有的美国公债增至2.963万亿(兆)美元。而截至3月25日当周，外国央行所持美国公债减少3.6亿美元，至2.899兆美元。

外国央行持有的美国公司债和其他美国民间债券减少1.43亿美元，至435亿美元，为连续第二周下降。不过，外国央行所持机构债及抵押支持债券增加3.86亿美元，至2,848亿美元。

其他证券持有量下降1.43亿美元，至435亿美元，今年以来累计增加17亿美元。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)

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