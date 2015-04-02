《美国上市公司业绩公布日程表》--4月3日至4月10日

汤森路透4月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 4月 8日 AMC Q1 2015 美国铝业(Alcoa) 4月 8日 Q4 2014 Bed Bath & Beyond Inc 4月 9日 BMO Q4 2015 Constellation Brands Inc 4月 9日 11:00 Q2 2015 Walgreens Boots Alliance Inc 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张若琪)