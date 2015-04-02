更新版 1-《独家新闻》希腊告知债权人4月9日将现金告罄--欧元区官员

(新增细节以及希腊财政部否认的消息)

路透4月2日 - 欧元区官员表示，希腊已告知债权人，该国政府到4月9日将现金告罄，恳请债权人预先拨付贷款，不要等到作为拨款先决条件的改革计划获得同意和实施，然而希腊的要求遭到拒绝。

希腊在周三与欧元区副财长的电话会议上提出这一请求。此次会议召开的目的是评估希腊离满足贷款解冻要求还有多大差距。

希腊财政部否认该国政府曾告知债权人到4月9日将无钱可用。

“路透援引匿名消息来源报导称，这些问题可能在4月1日的欧元工作组会议上进行了讨论，对此财政部直截了当给予否认，”财政部在声明中说。

希腊的请求呼应了希腊内政部长Nikos Voutsis周三的讲话，他当时表示如果外国债权人在4月9日前不向希腊提供进一步的资金，该国政府将首先支付薪资和退休金，然后再与借款人就推迟偿还IMF资金达成协议。