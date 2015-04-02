《中国报摘》--中国证券报4月3日

* 头版头条:

--中国A股市场近期重拾强牛态势，至4月1日融资融券余额达到15,183.91亿元，从1万亿元到1.5万亿元的时间仅历时3个半月，呈越来越快速的上扬态势。即使A股“牛途”遇波折，但是两融余额始终劲增不减，显示出巨大的资金入市热情。

* 其他:

--拥有多个金融牌照的泛海控股正在寻求介入寿险业务的机会，从而打通金融业务全牌照布局的“最后一公里”。目前，持多个金融牌照的市场主体有20家左右，保险业务是它们青睐的“最大公约数”。分析人士表示，监管层将完善保险行业的市场准入和退出机制，牌照管理改革成为市场关注的热点。

--保监会副主席陈文辉在表示，当前保险资金运用面临的风险挑战前所未有，全行业要增强防范风险的意识。无风险利率下行将给保险资金运用带来较大的风险挑战。

--证监会、公安部共同在广东深圳召开查处内幕交易案件集中部署会议，部署涉案地证券监管机构和公安机关采取有力措施，加大打击内幕交易等违法犯罪的工作力度，切实维护市场秩序。

--全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布提示称，股转系统是服务于创业、创新、成长型中小微企业的全国性证券交易场所，请投资人在关注投资价值的同时勿忘投资风险，保持理性投资心态。

--国资委副主任黄丹华近日在中央企业规划发展工作会上表示，2015年中央企业要加大产业整合和内部资源整合力度，剥离重组长期亏损业务和低效无效资产，稳妥化解产能过剩风险，积极参与国家推进“一带一路”等战略。