《中国报摘》--中国证券报4月3日

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* 头版头条:
--中国A股市场近期重拾强牛态势，至4月1日融资融券余额达到15,183.91亿元，从1万亿元到1.5万亿元的时间仅历时3个半月，呈越来越快速的上扬态势。即使A股“牛途”遇波折，但是两融余额始终劲增不减，显示出巨大的资金入市热情。
* 其他:
--拥有多个金融牌照的泛海控股正在寻求介入寿险业务的机会，从而打通金融业务全牌照布局的“最后一公里”。目前，持多个金融牌照的市场主体有20家左右，保险业务是它们青睐的“最大公约数”。分析人士表示，监管层将完善保险行业的市场准入和退出机制，牌照管理改革成为市场关注的热点。
--保监会副主席陈文辉在表示，当前保险资金运用面临的风险挑战前所未有，全行业要增强防范风险的意识。无风险利率下行将给保险资金运用带来较大的风险挑战。
--证监会、公安部共同在广东深圳召开查处内幕交易案件集中部署会议，部署涉案地证券监管机构和公安机关采取有力措施，加大打击内幕交易等违法犯罪的工作力度，切实维护市场秩序。
--全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布提示称，股转系统是服务于创业、创新、成长型中小微企业的全国性证券交易场所，请投资人在关注投资价值的同时勿忘投资风险，保持理性投资心态。
--国资委副主任黄丹华近日在中央企业规划发展工作会上表示，2015年中央企业要加大产业整合和内部资源整合力度，剥离重组长期亏损业务和低效无效资产，稳妥化解产能过剩风险，积极参与国家推进“一带一路”等战略。
--国元证券 发布非公开发行预案，拟以不低于30.24元/股的价格非公开发行不超过40,000万股，预计募集资金总额不超过121亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加资本金，补充营运资金。通过此次募资，公司在信用交易等创新业务布局将进一步加快。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元