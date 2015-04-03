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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 08:10 BJT

中国个股：国元证券拟发行至多4亿A股筹资不超过121亿元

路透上海4月3日 - 中国中型证券国元证券 周五公告称，公司拟非公开发行不超过4亿股A股，筹集资金不超过121亿元人民币，募集资金拟全部用于增加公司资本金和补充营运资金。

公告显示，本次定向增发的发行价格不低于30.24元／股。

国元证券指出，在当前以净资本为核心的监管体系下，公司扩大传统业务优势、开展创新业务、开发创新产品，都需要有雄厚的资本金支持，净资本是公司未来发展的关键因素。截至去年末，公司净资本约为92.65亿元，相对于行业内其他大型证券公司而言，公司净资本实力尚待进一步提高。

国元证券自3月底开始连续停牌，上一交易日收报34.27元。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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