中国保险：保监会称无风险利率下行给险资较大挑战，增强风险意识

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透上海4月3日 - 中国保监会副主席陈文辉近日表示，当前保险资金运用面临的风险挑战前所未有，全行业要增强防范风险的意识。无风险利率下行将给保险资金运用带来较大的风险挑战。
据保监会网站，他在近日召开的工作会议上指出，长期看，在市场利率下行时，保险公司面临较大的再投资风险，不仅容易形成利差损风险隐患，还增加风险管理的难度。当前还需要特别关注部分金融产品信用风险、地方融资平台风险、境外投资风险、股票债券等市场波动风险等问题和风险隐患。
他强调，目前保险业内部分机构风险管理不健全、内控机制不到位，操作风险、道德风险等问题较为突出。投资冲动与投资能力不足、风控薄弱之间的矛盾依然存在。有些保险机构高杠杆、高风险运作，过度聚集“资金资源”等问题依然严峻。大力发展短期理财型产品，负债端成本高企，倒逼保险资金不得不“短钱长配”、“风险错配”，甚至铤而走险。
他说，近年来，保监会推进保险资金运用市场化改革，把更多投资选择权和风险责任交还给市场主体，业内多元化的资产配置格局基本形成。保险资金配置空间已由传统领域扩展至现代金融领域，由虚拟经济扩展到实体经济、由国内市场扩展到国际市场。
他透露，去年保险业投资收益创五年来最好水平。2014年，国内保险资金运用财务收益率6.30%，综合收益率9.17%，双双创近五年来最好水平。
陈文辉认为，在新常态经济背景下，保险资金运用面临着前所未有的发展机遇，而把握机遇的关键在于创新。要研究探索适合保险资金特性的投资模式；加大力度推进保险资金运用产品创新、机构创新等。（完） (发稿 林琦 审校 黄凯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。