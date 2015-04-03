《新兴市场重要经济事件预告》--4月3日-4月10日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月3日(五)
暂无重要经济事件预告。
4月6日(一)
圣地亚哥--智利央行公布3月政策会议记录(1230)。
4月7日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行非议息会议。
孟买--印度央行举行货币政策会议。
4月8日(三)
新德里--印度总理莫迪为MUDRA银行揭幕，印度财长杰特利亦参加该活动。
孟买--印度财长杰特利在金融行业改革会议上发表讲话(1110)。
布达佩斯--匈牙利央行公布3月政策会议的会议记录(1200)。
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
4月9日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行议息会议。
墨西哥城--墨西哥央行公布3月政策会议的会议记录(1400)。
利马--秘鲁央行举行议息会议。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
4月10日(五)
伊斯坦布尔--20国集团(G20)/经济合作暨发展组织(OECD)举行企业管理论坛。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 于春红; 审校 李爽)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。