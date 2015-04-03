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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 08:12 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月3日-4月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月3日(五)

暂无重要经济事件预告。

4月6日(一)

圣地亚哥--智利央行公布3月政策会议记录(1230)。

4月7日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行非议息会议。

孟买--印度央行举行货币政策会议。

4月8日(三)

新德里--印度总理莫迪为MUDRA银行揭幕，印度财长杰特利亦参加该活动。

孟买--印度财长杰特利在金融行业改革会议上发表讲话(1110)。

布达佩斯--匈牙利央行公布3月政策会议的会议记录(1200)。

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。

4月9日(四)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行议息会议。

墨西哥城--墨西哥央行公布3月政策会议的会议记录(1400)。

利马--秘鲁央行举行议息会议。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。

4月10日(五)

伊斯坦布尔--20国集团(G20)/经济合作暨发展组织(OECD)举行企业管理论坛。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 于春红; 审校 李爽)
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