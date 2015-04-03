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货币新闻 | 2015年 4月 3日 星期五 09:53 BJT

《美股一周展望》财报季拉开帷幕，市场焦点由宏观转向微观

**股市在低迷人气中展韧性**

尽管对财报季和疲弱数据的忧虑升高，但股市在今年初展现了韧性。标准普尔500指数录得连续第九季上涨，尽管第一季涨幅仅0.4%。

“获利预估下降，市场已消化了这一因素，”保德信金融集团的市场策略师Quincy Krosby指出。

“只需一些惊喜，空方就得回补，”她表示，“正面指引能够相当迅速地改变市场基调。”

芯片生产商美光(Micron) 周三定下了利空的初期基调，预计因客户需求下降，当前季度营收料减少。

据汤森路透数据，财报正式发布前的预测这季有逾80%都是负面的，比起通常情况设立了较低的门槛。

一般而言，每季度约63%的企业业绩会好于预估，仅略高于20%的企业未达预估。

但负面气氛把标准设置得如此低，或酝酿了市场反弹的条件。

“市场一直试图消化经济数据面已有的坏消息以及财报季(预期出现的)坏消息，”Wunderlich的Hogan表示。

“我们很可能低估了利多因素。” (完) (编译 李爽/张若琪 审校 许娜/王兴亚)
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