《美股一周展望》财报季拉开帷幕，市场焦点由宏观转向微观

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
**股市在低迷人气中展韧性**
尽管对财报季和疲弱数据的忧虑升高，但股市在今年初展现了韧性。标准普尔500指数录得连续第九季上涨，尽管第一季涨幅仅0.4%。
“获利预估下降，市场已消化了这一因素，”保德信金融集团的市场策略师Quincy Krosby指出。
“只需一些惊喜，空方就得回补，”她表示，“正面指引能够相当迅速地改变市场基调。”
芯片生产商美光(Micron) 周三定下了利空的初期基调，预计因客户需求下降，当前季度营收料减少。
据汤森路透数据，财报正式发布前的预测这季有逾80%都是负面的，比起通常情况设立了较低的门槛。
一般而言，每季度约63%的企业业绩会好于预估，仅略高于20%的企业未达预估。
但负面气氛把标准设置得如此低，或酝酿了市场反弹的条件。
“市场一直试图消化经济数据面已有的坏消息以及财报季(预期出现的)坏消息，”Wunderlich的Hogan表示。
“我们很可能低估了利多因素。” (完) (编译 李爽/张若琪 审校 许娜/王兴亚)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。