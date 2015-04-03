全球金融：欧元占全球外储份额可能加速下降，或打压其继续走低

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
“欧元在全球已确认储备中的占比下降，不仅仅是因为欧元贬值带来的估值效应，”德国商业银行策略师Ulrich Leuchtmann称，“这还表明央行储备管理者现在乐见欧元占比减少。”
在日成交量高达5万亿美元的外汇市场上，全球央行是重要的参与者，通常审慎地进行交易以便最大限度地降低市场波动。央行很少改变所持有的外储构成，这些外储主要用于匹配其负债。
自全球金融危机以来，美元等最具流动性的货币由于官方利率处于近零水准而几乎没有什么回报，因此一些储备管理者采取多元化策略，将较高收益的货币纳入储备。
然而，随着美元升值以及美债收益率上行，许多央行重新增持美元，相应地主要减持欧元，并在一定程度上减持澳元和加元。
外储构成发生悄然转变的同时，各方正在热烈辩论人民币是否应该像美元、欧元、日圆、英镑和瑞郎一样被纳入IMF特别提款权(SDR)的一篮子货币。
但花旗首席经济学家布堤尔(Willem Buiter)称，“美元是唯一一种真正的储备货币。欧元已经不够格，而人民币仍在排队等候。”(完)
(编译 秦德兴/李爽/王兴亚；审校 张涛/张若琪/郑茵)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。