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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 09:46 BJT

全球金融：欧元占全球外储份额可能加速下降，或打压其继续走低

“欧元在全球已确认储备中的占比下降，不仅仅是因为欧元贬值带来的估值效应，”德国商业银行策略师Ulrich Leuchtmann称，“这还表明央行储备管理者现在乐见欧元占比减少。”

在日成交量高达5万亿美元的外汇市场上，全球央行是重要的参与者，通常审慎地进行交易以便最大限度地降低市场波动。央行很少改变所持有的外储构成，这些外储主要用于匹配其负债。

自全球金融危机以来，美元等最具流动性的货币由于官方利率处于近零水准而几乎没有什么回报，因此一些储备管理者采取多元化策略，将较高收益的货币纳入储备。

然而，随着美元升值以及美债收益率上行，许多央行重新增持美元，相应地主要减持欧元，并在一定程度上减持澳元和加元。

外储构成发生悄然转变的同时，各方正在热烈辩论人民币是否应该像美元、欧元、日圆、英镑和瑞郎一样被纳入IMF特别提款权(SDR)的一篮子货币。

但花旗首席经济学家布堤尔(Willem Buiter)称，“美元是唯一一种真正的储备货币。欧元已经不够格，而人民币仍在排队等候。”(完)

(编译 秦德兴/李爽/王兴亚；审校 张涛/张若琪/郑茵)
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