版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 08:19 BJT

《中国重要政经日程》--4月3日

==========================今日重要政经日程==========================

4/3（周五）

--上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行国务院政策例行吹风会，财政部副部长王保安、人民银行副行长潘功胜介绍促进社保基金保值增值为经济社会发展助力和存款保险制度建设有关情况，并答记者问。

--下午3时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请中华全国供销合作总社党组副书记、理事会副主任李春生介绍和解读《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》有关情况，并答记者问

--泰王国玛哈扎克里·诗琳通公主于4月3日至6日访华。

==========================近期重要政经日程==========================

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐