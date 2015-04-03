中股业绩：上汽集团去年净利同比增长12.78%，今年力争整车销量超620万辆

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透上海4月3日 - 中国最大汽车集团--上海汽车集团股份有限公司 周五公布年报，去年实现净利润279.73亿元人民币，同比增长12.78%；今年将力争实现整车销量超过620万辆，营收6,970亿元。
年报显示，去年该公司实现整车销售562.02万辆，同比增长10.1%；营业总收入6,300亿元，同比增长11.35%，每股收益2.54元。分配预案为每10股派发现金红利13.00元(含税)。
上汽集团指出，去年在努力开拓市场、扩大销量规模的同时，公司还积极开展降本增效工作，不断提升效益水平。报告期内，归属于上市公司股东的净利润增幅高于营业总收入增幅，营业总收入增幅高于整车销量增幅，经营质量继续稳中有升。
今年公司面临的主要经营任务包括：是抢抓市场机遇，确保目标完成和经营质量的稳步提升；着力打造差异化的竞争优势，不断深化自主品牌建设；加强板块协同与业务模式创新；完善海外业务链体系流程等。
公司预计，从市场演变大格局看，国内汽车市场逐步趋于饱和，但汽车后市场潜力巨大，海外市场存在结构性机会。预计2015年国内汽车市场总体继续保持平稳增长，汽车销量将达到2,580万辆，同比增长7%左右。
上汽集团周四收报25.56元，过去三个月累计上涨19%。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。