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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 08:43 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月3日-4月10日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期  时间   国家     规模      发行细节
 4/6   1350   法国               标售国库券(BTF)
 4/7          美国               发售三年期公债
 4/7          西班牙             标售六个月和12个月期国库券
 4/7          日本               标售六个月期贴现国库券
 4/7          日本               加强流动性标售
 4/8          德国     40亿欧元  标售两年期联邦公债
 4/8          美国               发售10年期公债
 4/9          美国               发售30年期公债
 4/9          日本               标售三个月期贴现国库券
 4/9          日本               标售30年期公债
 4/9          西班牙             公债标售
 4/10         意大利             国库券标售
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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