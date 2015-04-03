中国债市：ST湘鄂债2.4亿元资金无力偿付宣告违约，首破公募债刚性兑付纪录

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透上海4月2日 - 中科云网 (原名:湘鄂情)周四稍晚公告称，公司目前仅收到偿债资金1.61亿，尚有2.41亿资金缺口，将无法在4月7日前按期足额支付“ST湘鄂债” 利息及回售款项；“ST湘鄂债”因此成为中国公募债券市场首例发生本金违约的债券。
海通证券宏观债券研究团队认为，ST湘鄂债成为首单本金违约的公募债券，具有里程碑式的历史意义，刚兑魔咒或被打破。违约将致避险情绪加剧，当前信用债较低的信用利差面临上升的压力，中低评级信用债将首当其冲。
“鉴于公司主营业务经营不善导致业绩继续大幅亏损，并面临多起诉讼纠纷及中国证监会的立案调查，虽自2014年下半年启动出售资产追收应收预付款项等工作，但由于种种原因资金到账情况不甚理想，资金流转吃紧的局面至今未得到有效缓解。”对于公司无法在及时足额支付本期债券利息及回售款，中科云网公告说明称。
公司周三曾公告称，公司发行的“ST湘鄂债”尚存在2.4亿元人民币的资金缺口，可能无法在4月7日前按时支付利息及回售款项,存在违约风险。
今日公告并指出，公司及其控股股东拟通过向第三方贷款融资、继续追收应收预付款等方式继续为公司债兑付筹集资金，争取短期内尽快确定资金到位时间。公司亦将配合受托管理人处置为本期债券追加的增信担保物。但是，上述增信担保物的变现价值仍存在较大不确定性。
海通证券认为，虽不排除债券持有人因增信资产处置顺利而最终全额受偿，但面临实质性损失的可能性较大。对于中科云网而言，由于注册制加速且公司因违规或面临强制退市风险，壳价值将大大下降，最终能否通过重组实现兑付高度存疑。
“ST湘鄂债”于2012年5月15日起在深交所挂牌交易，发行规模4.8亿元，存续期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,付息日为存续期内每年4月5日。2015年2月10日，发行人以12%的回购比例提前回购部分债券。
中科云网原名湘鄂情，主营业务为餐饮，后因计划转型新媒体、大数据等新业务而更名。业绩快报显示，2014年度中科云网亏损约5.6亿元(未经审计)，今年一季度预计净亏损4,000万至6,000万元。
中科云网股票将于今日复牌，停牌前收报7.82元，近三个月累计上涨28.4%。“ST湘鄂债”则将继续停牌。（完） (发稿 吕雯瑾；审校 吴芳/曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。