《综述》美国3月非农就业料继续强劲增长，未受经济成长放缓影响

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 美国3月非农就业岗位预计增加24.5万个
* 失业率料持稳于5.5%
* 平均时薪或增长0.2%
* 该报告将凸显经济基本面稳健
路透华盛顿4月3日 - 美国3月就业岗位料将继续强劲增长，这应可缓解对近期经济疲弱的担忧，并使美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍可望于今年开始升息。
路透对分析师的调查显示，3月美国非农就业岗位或增加24.5万个，低于2月的增长29.5万。如果预测准确，将是就业岗位增幅连续第13个月高于20万个，为1993年底以来最长持续时间。
就业市场已大致摆脱了冬季恶劣天气、美元强势、全球市场需求下降及目前已解决的西海岸港口劳资纠纷的影响。这些因素在第一季压制了经济活动。
过去三个月经济增长大幅放缓，市场对第一季GDP环比年率的最低预估为增长0.6%；但增长放缓料为暂时情况。
Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff称，“如果非农就业数据与预期大致相符，那么有关经济放缓是由基本面因素，而非天气因素造成的说法将消失。”
劳工部将在周五1230GMT公布3月非农就业报告。美国股市和多数海外金融市场将因耶稣受难日假期休市，但美国债券市场将交易数小时，预计就业数据将确定市场交易基调。
市场预计失业率将维持在逾六年半低位5.5%。一些美联储官员认为，目前的失业率水平与充分就业的情形一致。
然而，就业岗位增幅也可能远低于预期，周三的一份报告显示3月民间就业人数大幅回落。不过，只要数据高于20万都将被视为对经济利好。
“过去几个月就业大幅增长，因此预期可能会有所放缓，”穆迪资深分析师Ryan Sweet说。
Sweet表示，经济需要每月创造10至12万个岗位来赶上人口增长速度，并继续吸收就业市场的闲置劳动力。
外界将密切关注平均时薪，以从中寻找美联储升息时间的线索。3月平均时薪料增加0.2%，温和的升幅料不会给投资者提供新方向。
**9月升息？**
随着沃尔玛 和麦当劳 宣布提高小时工薪资，未来几个月薪资涨幅料增强。TJX Cos Inc 和健康保险业者安泰 等企业亦已宣布加薪。
美联储看起来乐于上调自2008年12月来一直维持在近零水准的隔夜利率。但最近经济表现疲软，导致投资者推迟美联储升息时间的预期。一些人认为，美联储甚至可能会等到2016年再升息。
“我们预计(经济)活动将反弹，但可能不足以强劲或快到足以让美联储在9月前升息的程度，”Wells Fargo Securities资深分析师Sam Bullard表示。(完)
(编译 于春红/秦德兴/杜明霞；审校 徐文焰/许娜)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。