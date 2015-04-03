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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 09:09 BJT

中国个股：招商地产及银行同时停牌，因正在筹划重大事项

路透上海4月3日 - 中国招商局集团旗下两大上市平台--招商地产 > 及招商银行 今日同时公告称，因正在筹划重大事项，且该事项尚存在不确定性，公司股票自4月3日开市起停牌。

“两者同时停牌，绝非巧合，或涉及内部重大资产整合，”上海证券报援引内部人士称。

上证报报导并指出，早在今年1月下旬，招商局集团董事长李建红就曾明确指出，今后一段时间内，招商局集团特别要抓住“一带一路”战略、自贸区扩区、国企改革、资本市场发展等的重要机会，抓紧推动实施一批有影响的重大项目。李建红表示，要综合运用兼并收购、存量整合、行政划拨等方式获取外部资源。

资料显示，招商局集团为直属央企，经营总部设于香港。旗下有招商地产、招商银行、深赤湾等多家A股上市公司。2013年实现营业收入723.58亿元，利润总额268.66亿元，净利润222.52亿元，集团利润总额在各央企中排名列第10位。

招商地产周四收报31.96元，过去一个月累计上涨26%；招商银行上日收报15.66元，过去一个月累计上涨7%(完） (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
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