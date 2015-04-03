中国个股：招商地产及银行同时停牌，因正在筹划重大事项

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透上海4月3日 - 中国招商局集团旗下两大上市平台--招商地产 > 及招商银行 今日同时公告称，因正在筹划重大事项，且该事项尚存在不确定性，公司股票自4月3日开市起停牌。
“两者同时停牌，绝非巧合，或涉及内部重大资产整合，”上海证券报援引内部人士称。
上证报报导并指出，早在今年1月下旬，招商局集团董事长李建红就曾明确指出，今后一段时间内，招商局集团特别要抓住“一带一路”战略、自贸区扩区、国企改革、资本市场发展等的重要机会，抓紧推动实施一批有影响的重大项目。李建红表示，要综合运用兼并收购、存量整合、行政划拨等方式获取外部资源。
资料显示，招商局集团为直属央企，经营总部设于香港。旗下有招商地产、招商银行、深赤湾等多家A股上市公司。2013年实现营业收入723.58亿元，利润总额268.66亿元，净利润222.52亿元，集团利润总额在各央企中排名列第10位。
招商地产周四收报31.96元，过去一个月累计上涨26%；招商银行上日收报15.66元，过去一个月累计上涨7%(完） (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。