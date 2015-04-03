《中国报摘》--其他报纸重要消息4月3日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
**上海证券报**
--是拿着2.59元每股的要约收购款彻底离场，还是等待退市整理期的交易机会，乃至继续坚守直至或许有可能的重新上市，*ST二重的中小股东今日将作“最后抉择”。而无论结果如何，在退市新规的指引下，由*ST二重率先尝试的这一市场化的主动退市模式，已让广大中小投资者在上市公司面临退市的关键时刻，有了更多的选择权和决定权。
--周四三板做市指数大涨9.55%，创指数设立以来最大单日涨幅，82只股票成交额突破千万。全国股转系统监事长邓映翎表示，新三板指数发布以来走势强劲，主要因为新三板投资者的增速远大于做市商的增速，未来企业挂牌及挂牌企业转做市将放宽准入标准，实现注册制。
--年初曾表示要“紧抓国企改革、资本市场发展机会”的招商局集团开始动起了真格，其旗下招商地产 、招商银行 同时宣布因筹划重大事项停牌。
**证券时报**
--截止周四，沪深两市已有2005家公司披露了经营业绩，去年营业收入和净利润同比分别增长6.24%和7.57%；同期，中小板公司营业收入和净利润同比分别增长12.66%和16.69%；创业板公司营业收入和净利润同比则分别增长26.12%和17.09%。
**东方早报**
--国家人力资源和社会保障部(简称人社部)公布上年度企业年金投资情况。截至2014年年底，企业年金基金累计规模达7,688.95亿元，较2013年增加1,653.95亿元、增幅达27.41%。其中，企业年金基金投资加权平均收益率升至9.3%、计581.31亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。