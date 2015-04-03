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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 09:13 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月3日

**上海证券报**

--是拿着2.59元每股的要约收购款彻底离场，还是等待退市整理期的交易机会，乃至继续坚守直至或许有可能的重新上市，*ST二重的中小股东今日将作“最后抉择”。而无论结果如何，在退市新规的指引下，由*ST二重率先尝试的这一市场化的主动退市模式，已让广大中小投资者在上市公司面临退市的关键时刻，有了更多的选择权和决定权。

--周四三板做市指数大涨9.55%，创指数设立以来最大单日涨幅，82只股票成交额突破千万。全国股转系统监事长邓映翎表示，新三板指数发布以来走势强劲，主要因为新三板投资者的增速远大于做市商的增速，未来企业挂牌及挂牌企业转做市将放宽准入标准，实现注册制。

--年初曾表示要“紧抓国企改革、资本市场发展机会”的招商局集团开始动起了真格，其旗下招商地产 、招商银行 同时宣布因筹划重大事项停牌。

**证券时报**

--截止周四，沪深两市已有2005家公司披露了经营业绩，去年营业收入和净利润同比分别增长6.24%和7.57%；同期，中小板公司营业收入和净利润同比分别增长12.66%和16.69%；创业板公司营业收入和净利润同比则分别增长26.12%和17.09%。

**东方早报**

--国家人力资源和社会保障部(简称人社部)公布上年度企业年金投资情况。截至2014年年底，企业年金基金累计规模达7,688.95亿元，较2013年增加1,653.95亿元、增幅达27.41%。其中，企业年金基金投资加权平均收益率升至9.3%、计581.31亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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