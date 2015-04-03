中国新股：4月新股绝大部分集中14-16日，届时再次考验资金面

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透上海4月3日 - 中国证监会周四下发新一批共30家新股发行批文，其中28家公司周五在沪深证交所刊登首次公开发行（IPO）招股意向书，绝大部分集中在4月14-16日，其中14日是15家新股的网上申购日。
业内人士预计，此次估计会吸引2-3万亿元人民币资金参与申购，届时将对资本市场资金面产生较大影响。国泰君安最新报告预计,本轮新股申购冻结资金将超过2.8万亿元。
本轮新股发行中，江苏省广电有线信息网络股份公司拟发行不超过5.97亿股，预计募集资金约31亿元。
中国证监会官方微博周四稍晚称，下发新一批IPO企业的发行批文，共有30家新股获准启动发行程序，这较1月的20家，2月和3月各24家明显扩大规模。
此次获得首发批文的企业中包括上海证交所11家，包括老百姓大药房和江苏广电有线信息网络股份公司等；深交所19家，包括两家中小板企业，以及福建广生堂药业等17家创业板企业。而周五启动新股发行程序的公司中，上证所11家尽数登场，深交所有17家。
3月新股发行时，网上网下申购资金冻结峰值为2.6万亿元。（完）
本轮新股发行详情，可参看中国已公布新股发行上市日程表 (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。