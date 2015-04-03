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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 09:37 BJT

中国新股：4月新股绝大部分集中14-16日，届时再次考验资金面

路透上海4月3日 - 中国证监会周四下发新一批共30家新股发行批文，其中28家公司周五在沪深证交所刊登首次公开发行（IPO）招股意向书，绝大部分集中在4月14-16日，其中14日是15家新股的网上申购日。

业内人士预计，此次估计会吸引2-3万亿元人民币资金参与申购，届时将对资本市场资金面产生较大影响。国泰君安最新报告预计,本轮新股申购冻结资金将超过2.8万亿元。

本轮新股发行中，江苏省广电有线信息网络股份公司拟发行不超过5.97亿股，预计募集资金约31亿元。

中国证监会官方微博周四稍晚称，下发新一批IPO企业的发行批文，共有30家新股获准启动发行程序，这较1月的20家，2月和3月各24家明显扩大规模。

此次获得首发批文的企业中包括上海证交所11家，包括老百姓大药房和江苏广电有线信息网络股份公司等；深交所19家，包括两家中小板企业，以及福建广生堂药业等17家创业板企业。而周五启动新股发行程序的公司中，上证所11家尽数登场，深交所有17家。

3月新股发行时，网上网下申购资金冻结峰值为2.6万亿元。（完）

本轮新股发行详情，可参看中国已公布新股发行上市日程表　 (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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