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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 13:14 BJT

中国货币市场：七天回购利率创逾四个月新低，IPO扩容但预期仍偏乐观

路透上海4月3日 - 中国银行间市场周五主要回购利率受开盘价引导跌势继续扩大，其中七天品种跌近20bp(基点)，创逾四个月新低。交易员表示，场内资金供给略显泛滥，不乏出资减点机构；虽然新股IPO扩容，但资金价格连续走低令预期偏乐观。

他们并认为，回购利率短期仍有望保持低位。在流动性宽裕局面下，预计新股扰动尚不足虑，后期需关注财政存款上缴带来的影响。

“满市场都在出钱，我家加权现在也出不掉了，中介那边减点10bp出的机构不少，”上海一银行交易员表示，开盘价跌幅较大，市场预期乐观，尽管新股扩容，但感觉都不惧。

中国证监会周四下发新一批共30家新股发行批文，其中28家公司周五在沪深证交所刊登首次公开发行（IPO）招股意向书，绝大部分集中在4月14-16日，其中14日是15家新股的网上申购日。

上述交易员并分析指出，月初资金宽松属于正常，不过近期人民币升值势头明显，不排除外汇占款继续恢复，对场内流动性提供一定补充。

人民币兑美元即期 今日早盘连续第五日走升，中间价亦创一个半月新高。

今日银行间质押式回购利率开盘价全线走低，早盘七天最新加权利率 报3.3965%，创自去年11月27日以来的逾四个月新低，亦低于昨日央行公开市场七天期逆回购中标利率3.55%；而较上周五的3.9255%累计跌幅则超过50个基点。

华东一银行交易员指出，从上月新股IPO期间市场表现来看，实际扰动并不大，本月市场反应可能相似。届时跨IPO期限的资金需求可能会有抬升，引发结构性的小幅波动；总体而言，IPO扰动不足为虑。

他认为，4月资金面仍需关注央行公开市场操作及中下旬财政缴款的情况，后者可能会影响大行的资金融出意愿，从而对资金供需状况产生明显影响。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8207 2.9172 -9.65

七天 3.3965 3.5673 -17.08

14天 3.9181 4.0370 -11.89

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7000 1.5050 +119.50

七天 2.3800 1.6000 +78.00

14天 4.2050 3.3600 +84.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9800 3.0500 -7.00

七天 3.4200 3.6700 -25.00

14天 3.9400 4.0700 -13.00

Shibor

其中:隔夜 2.8870 2.9950 -10.80

七天 3.5060 3.6350 -12.90

三个月 4.8880 4.8975 -0.95

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 吴芳/张喜良)
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