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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 09:34 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月3日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
     
          
    --4/3     汇丰服务业PMI                         3月
    --4/10    工业生产者价格指数(PPI)               3月
              居民消费价格指数(CPI)                 3月
    --4/13    进出口贸易数据                        3月
    --4/15    国民经济运行情况新闻发布会
      其中:   国内生产总值                       一季度
              固定资产投资(不含农户)              1-3月
              社会消费品零售总额                    3月
              工业增加值                            3月
              房地产投资和销售情况月度报告          3月
    --4/18    70个大中城市住宅销售价格月度报告      3月
    --4/23    汇丰制造业PMI初值                     4月
              银行结售汇及代客涉外收付款数据        3月
    --4/27    规模以上工业企业利润                1-3月
    --4/30    中国货物和服务贸易                    3月
    
    
      
    --中国证监会周四晚间下发新一批首次公开发行（IPO）企业的发行批文，共有30家新
股获准启动发行程序，扩容节奏明显加快。 
    --中国国务院周四称，要稳步开展农村合作金融服务，将允许符合条件的供销合作社企
业开展发起设立中小型银行试点，并鼓励有条件的供销合作社设立融资租赁公司、小额贷款
公司、融资性担保公司，与地方财政共同出资设立担保公司。 
    --中国央行副行长潘功胜近日表示，今年央行将稳妥推进企业征信机构备案和个人征信
机构许可，并在全国推广小贷公司和融资性担保公司信用评级工作。 (完)  
            
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