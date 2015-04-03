《中国债券市场每日交易备忘》--4月3日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --4/3 汇丰服务业PMI 3月 --4/10 工业生产者价格指数(PPI) 3月 居民消费价格指数(CPI) 3月 --4/13 进出口贸易数据 3月 --4/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 一季度 固定资产投资(不含农户) 1-3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 --4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 --4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --中国证监会周四晚间下发新一批首次公开发行（IPO）企业的发行批文，共有30家新 股获准启动发行程序，扩容节奏明显加快。 --中国国务院周四称，要稳步开展农村合作金融服务，将允许符合条件的供销合作社企 业开展发起设立中小型银行试点，并鼓励有条件的供销合作社设立融资租赁公司、小额贷款 公司、融资性担保公司，与地方财政共同出资设立担保公司。 --中国央行副行长潘功胜近日表示，今年央行将稳妥推进企业征信机构备案和个人征信 机构许可，并在全国推广小贷公司和融资性担保公司信用评级工作。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。