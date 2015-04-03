欧洲经济：乌俄签署临时协议，第二季以较低价格供应天然气

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透基辅4月2日 - 乌克兰能源部门官员周四表示，该国已签署临时协议，未来三个月以较低价格从俄罗斯购买天然气，这使两国旷日持久的天然气价格之争暂时得到缓解。
乌俄两国之前的天然气争端已影响到欧盟；后者三分之一的天然气需求都由俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom) 供应，其中约40%的天然气输送都要经由乌克兰。
俄方对于达成较低的供应价格已有明显暗示，因为随着天气转暖，天然气消费大幅减少，进入乌克兰需求淡季。而乌克兰能源部官员对此也不感到意外，因为价格反应了全球油价的下跌。
乌克兰能源部表示，该国将在4-6月季度以每千立方米248美元的价格购买俄罗斯天然气。
而冬季购气协议的价格为每千立方米329美元，有预付款要求，已于周二到期。
乌克兰官员还看到乌克兰国有天然气公司Naftogaz与俄气之间关系有好转迹象，两公司正努力制定一个长久的争端解决方案；这一争端因俄罗斯支持乌克兰东部分裂主义分子而在政治层面上发酵恶化。(完) (编译 王颖；审校 李春喜)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。