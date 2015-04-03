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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 09:34 BJT

****敬告客户：新兴亚洲汇市报导4月3日暂停发送一天****

亲爱的客户，您好，

亚洲多数金融市场周五(4月3日)因复活节假期休市，新兴亚洲外汇市场报导暂停发送一天，下周一(4月6日)恢复正常发送。

如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
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