图表新闻：欧股市盈率接近追平美股，引发市场过热疑虑

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透巴黎4月2日 - 经历了第一季度的强势上涨后，欧洲股票市场市盈率料将追平美国，这令人担忧欧洲市场可能过热。
STOXX欧洲600指数 未来12个月的预估市盈率为16.4倍，为11年来最高水平，美股标普500指数 市盈率为16.8。
美国和欧洲股市市盈率对比图表：link.reuters.com/pyw44w
欧洲股市2015年表现图表：link.reuters.com/pap87v
从历史数据来看，欧股一直较美股便宜，但由于欧洲股市在过去三个月表现强劲，二者差距已经缩至2002年以来最小。
“即便分析师的盈利预期仍过于悲观，但市场已经远高于潜在的获利反弹水平。这就是为什么本轮反弹已经开始放缓，只有反弹起步较晚的银行板块除外，”Banque Leonardo策略师Francois Chevallier说。
然而对于其他基金经理和策略师来说，欧洲企业在经历多年的获利停滞后，新的获利周期只是刚刚开始；欧元汇率、大宗商品价格和融资成本急剧下跌，以及欧洲央行在上个月启动的大规模资产购买计划，料将极大促进企业获利增长。
“面对众多利好，欧洲企业获利料将提升，”法国兴业银行策略与全球资产分配主管Alain Bokobza说。(完) (编译 秦德兴; 审校 徐文焰)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。