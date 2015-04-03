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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 09:35 BJT

****敬告客户：香港金融市场4月3-7日休市，4月8日恢复交易****

亲爱的客户，您好：

香港金融市场4月3日(周五)至4月7日(周二)因复活节和清明节假期休市，4月8日(周三)将恢复交易。

如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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