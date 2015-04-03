中国基金：公募基金前海开源设投行部，主攻新三板挂牌业务--报载

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京4月3日 - 中国证券报周五报导,继易方达基金管理公司后，前海开源基金管理公司成为中国第二家设立投行部的公募基金，其重点将放在新三板挂牌业务上，原来由券商独享新三板投行业务的局面正在被打破。
报导称，前海开源基金的投行部主要业务分为六块：新三板挂牌业务；定向融资及股权交易；已上市公司定向增发；并购辅导及撮合；并购基金业务；IPO孵化业务等。
前海开源相关人士称，其投行业务早已在做，成立投行部的想法源自客户需求。设立投行部将令相关业务标准化、规范化和规模化。
长期以来，投资银行业务由证券公司独享。随着第三板业务向券商以外的其他金融机构开放,令基金公司和券商站在同一起跑线上，投行业务将成为基金业一个新的重要业务增长点。
一个月前,易方达基金公司宣布成立投资银行部，进军一级市场和一级半市场的另类投资业务，涉足国企混合所有制改革。（完） (发稿 吴晓龙/林琦；审校 林高丽)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。