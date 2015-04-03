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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 10:16 BJT

中国基金：公募基金前海开源设投行部，主攻新三板挂牌业务--报载

路透北京4月3日 - 中国证券报周五报导,继易方达基金管理公司后，前海开源基金管理公司成为中国第二家设立投行部的公募基金，其重点将放在新三板挂牌业务上，原来由券商独享新三板投行业务的局面正在被打破。

报导称，前海开源基金的投行部主要业务分为六块：新三板挂牌业务；定向融资及股权交易；已上市公司定向增发；并购辅导及撮合；并购基金业务；IPO孵化业务等。

前海开源相关人士称，其投行业务早已在做，成立投行部的想法源自客户需求。设立投行部将令相关业务标准化、规范化和规模化。

长期以来，投资银行业务由证券公司独享。随着第三板业务向券商以外的其他金融机构开放,令基金公司和券商站在同一起跑线上，投行业务将成为基金业一个新的重要业务增长点。

一个月前,易方达基金公司宣布成立投资银行部，进军一级市场和一级半市场的另类投资业务，涉足国企混合所有制改革。（完） (发稿 吴晓龙/林琦；审校 林高丽)
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