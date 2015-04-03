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货币新闻 | 2015年 4月 3日 星期五 10:37 BJT

日本经济：财相麻生太郎称央行在改变通缩心态方面发挥了重大作用

路透东京4月3日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示：

* 日本央行过去两年的货币刺激政策在改变人们的通缩心态方面发挥了重大作用；

* 通胀率未能达到2%目标的最大原因在于油价下滑；

* 在日本经济基本面维持稳定时，预计日本央行将继续努力以达成2%的通胀目标。(完)
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