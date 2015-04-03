日本个股：丰田将在墨西哥和中国建两座新厂，结束扩张冻结期--消息

金融危机刚刚结束时，大型汽车制造商对增加产能持谨慎态度。而现在美国需求已经回升至危机前的水平，中国汽车市场虽然增速放缓但仍在增长，提高产能再次被摆上日程。

一位丰田发言人称，目前还没有做出任何决定。

上述两位知情人士表示，墨西哥工厂将可能位于中部的Guanajuato州。该工厂将在2019年开始生产投放北美市场的下一代Corolla轿车，证实了路透上月的一个报导。这将是丰田在墨西哥的首个轿车工厂。目前丰田在墨西哥只有一个小型工厂，每年生产不到10万辆Tacoma皮卡。

在中国这个全球最大的汽车市场，丰田的新工厂将设在广州，自2018年开始将每年生产最多10万辆雅力士(Yaris)微型轿车。(完) (编译 许娜/秦德兴; 审校 李爽/杜明霞)