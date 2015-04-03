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货币新闻 | 2015年 4月 3日 星期五 10:42 BJT

中国央行：存款保险费率低于国外，不会对商业银行产生大的影响--副行长

路透北京4月3日 - 中国央行副行长潘功胜周五表示，中国的存款保险费率将低于其他国家，目前不会对商业银行产生大的影响。

潘功胜在国新办吹风会上指出，中国的存款保险制度不会影响小型银行的吸储能力，即使出现存款大规模流动央行也有预案。

存款保险条例周二正式公布，并定于5月1日起施行；根据条例规定，存款保险将实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。（完） (发稿 李贺 ；审校 曾祥进)
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