版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 10:54 BJT

全球金市：现货金跌破1,200美元，非农就业报告公布前美元走坚

0158GMT，现货金 下跌0.2%报每盎司1,199.36美元，在连续上
涨两周后预计本周周线将收平。
    
    金价周三跳涨近2%，为两个月以来最大单日涨幅，因美国公布的3月
民间就业数据低于市场预期，暗示周五公布的更全面的非农就业报告也可
能低于预期。
    
    汇丰银行分析师James Steel表示，疲软的美国非农数据可能支持金
价，但只有极其糟糕的结果才可能支持金价反弹。
    
    “由于金价已经在ADP就业数据后跳涨，只有非常糟糕的非农数据才
能推动金价在近期进一步上涨，”Steel在一份报告中说。
    
    “就业数据若强劲则更可能打击金价下跌。”
    
    金价对美国利率水平的变动非常敏感，利率对美元汇价亦有影响，黄
金是以美元计价的。
    
    美元指数 周五小幅上涨，此前两个交易日受非农报告可能令市
场失望的预期打压下跌。
    
    今日市场交投预计清淡，因为包括美国和欧洲在内的大部分市场都因
耶稣受难日假期休市。(完)    
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 许娜/秦德兴; 审校 艾茂林/白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐