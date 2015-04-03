全球金市：现货金跌破1,200美元，非农就业报告公布前美元走坚

0158GMT，现货金 下跌0.2%报每盎司1,199.36美元，在连续上 涨两周后预计本周周线将收平。 金价周三跳涨近2%，为两个月以来最大单日涨幅，因美国公布的3月 民间就业数据低于市场预期，暗示周五公布的更全面的非农就业报告也可 能低于预期。 汇丰银行分析师James Steel表示，疲软的美国非农数据可能支持金 价，但只有极其糟糕的结果才可能支持金价反弹。 “由于金价已经在ADP就业数据后跳涨，只有非常糟糕的非农数据才 能推动金价在近期进一步上涨，”Steel在一份报告中说。 “就业数据若强劲则更可能打击金价下跌。” 金价对美国利率水平的变动非常敏感，利率对美元汇价亦有影响，黄 金是以美元计价的。 美元指数 周五小幅上涨，此前两个交易日受非农报告可能令市 场失望的预期打压下跌。 今日市场交投预计清淡，因为包括美国和欧洲在内的大部分市场都因 耶稣受难日假期休市。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/秦德兴; 审校 艾茂林/白云)