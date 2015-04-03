《路透晚报》--4月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：3月服务业PMI升至52.3，但新业务分项创八个月低点--汇丰

中国3月服务业扩张步伐小幅加快，但新业务指数回落至八个月低点，客户需求仍相对疲弱，进而导致企业招聘步伐放慢。汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)升至52.3，上月为52.0。

--中国反腐：周永康涉嫌受贿、滥用职权、泄露国家秘密罪在天津被公诉

新华社周五报导称，中国前政治局常委、前中央政法委书记周永康涉嫌受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密一案已由最高人民检察院侦查终结。中国天津检察机关依法对周永康提起公诉。

--中国金融：稳步开展农村合作金融，供销社可发起设立中小银行--国务院

中国国务院周四称，要稳步开展农村合作金融服务，将允许符合条件的供销合作社企业开展发起设立中小型银行试点，并鼓励有条件的供销合作社设立融资租赁公司、小额贷款公司、融资性担保公司，与地方财政共同出资设立担保公司。

--中国房地产：楼市新政只是回归正常政策，今年房价有望稳定--专家

中国政府全面松绑房地产政策之后，住房和城乡建设部政策研究中心主任秦虹认为，这只是政策的调整和回归，而并非救市；预计在积极的政策宽松支持下，今年楼市成交量将有所恢复，房价有望保持稳定。

【金融】

--中国金融：央行正式启动信贷资产支持证券注册制

中国人民银行周五公告，已取得相关业务资格，发行过信贷资产支持证券，并且能够按规定披露信息的受托和发起机构，可以向央行申请注册后，在有效期内自主发行该类ABS。这意味着注册制正式启动。

--中国央行：存款保险费率低于国外，不会对商业银行产生大的影响--副行长

中国央行副行长潘功胜周五表示，中国的存款保险费率远低于其他国家，且费率也不是一成不变的，会根据情况的变化进行调整。他并称，该制度的推出目前不会对商业银行产生大的影响。

--中国金融：社保基金投资范围和比例提高，但安全第一原则不变--财政部

中国财政部副部长王保安周五表示，随着社保基金投资范围和投资比例的提高，总体收益率会提高。虽然风险也会扩大，但社保基金安全第一的原则并没有改变。

--中国央行：今年将推进企业征信机构备案和个人征信机构许可--副行长

中国央行副行长潘功胜近日表示，今年央行将稳妥推进企业征信机构备案和个人征信机构许可，并在全国推广小贷公司和融资性担保公司信用评级工作。

--中国保险：保监会称无风险利率下行给险资较大挑战，增强风险意识

中国保监会副主席陈文辉近日表示，当前保险资金运用面临的风险挑战前所未有，全行业要增强防范风险的意识。无风险利率下行将给保险资金运用带来较大的风险挑战。

【固定收益】

--中国货币市场：七天回购利率创逾四个月新低，IPO扩容但预期仍偏乐观

中国银行间市场周五主要回购利率受开盘价引导跌势继续扩大，其中七天品种跌近20bp(基点)，创逾四个月新低。交易员表示，场内资金供给略显泛滥，不乏出资减点机构；虽然新股IPO扩容，但资金价格连续走低令预期偏乐观。

--中国债市动态：现券收益率止跌反弹，资金宽松但IPO迫近增隐忧

中国银行间市场周五早盘现券收益率止跌反弹，国债期货也同步走低。交易员称，此前收益率大幅波动后，市场心态尚未完全平复，回暖势头还不稳固，震荡盘整可能成为近期主格局。

--中国债市：ST湘鄂债2.4亿元资金无力偿付宣告违约，首破公募债刚性兑付纪录

中科云网(原名:湘鄂情)周四稍晚公告称，公司目前仅收到偿债资金1.61亿，尚有2.41亿资金缺口，将无法在4月7日前按期足额支付“ST湘鄂债”利息及回售款项；“ST湘鄂债”因此成为中国公募债券市场首例发生本金违约的债券。

--中国票据市场：转贴利率本周略下探，回购利率跌幅扩大致交投趋活跃

中国票据市场本周转贴利率稳中略下探。交易员表示，周初受季末因素影响，部分机构基于配置额度规模限制，交投意愿比较有限；而随着进入月初，回购利率跌幅扩大，市场成交逐渐趋于活络，买票机构积极性逐步增强，推动转帖价格小幅走低。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价续走升，交投意愿不强料仍窄幅波动

中国人民币兑美元即周五早盘连续第五日走升；受隔夜美元连两日下跌带动，人民币中间价创一个半月新高。不过交易员指出，早盘汇价窄幅波动，成交不甚活跃；目前中间价指引信号趋弱，短线缺乏方向令盘整走势延续。

--《热点聚焦》中国人民币叩关IMF一篮子货币俱乐部，美国态度松动

国际金融官员指出，中国人民币距离跻身主要储备货币之列愈来愈近，今年稍晚可能达成一项协议，将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)的一篮子货币。

--《离岸人民币综述》香港可成“一带一路”融资宝地，离岸债市风生水起

中国“一带一路”战略的提出，让众多国家和地区萌生合作意向冀望从中“分杯羹”，而该战略的推进和实施离不开大量金融资本参与，身为全球金融中心的香港若能在关键时点成为“一带一路”融资宝地，就等于锁定了未来数年的发展机会。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1%再创逾七年新高，新一轮IPO启动难改大盘惯性上涨

中国股市沪综指周五小幅收升再创逾七年新高，新一轮IPO启动的消息并未阻止大盘惯性上涨。分析师指出，市场累计升幅较大，短期新股发行，管理层监管从严，对违法违规加大打击力度，对市场情绪降温将带来一定影响。

--中国新股：4月新股绝大部分集中14-16日，届时再次考验资金面

中国证监会周四下发新一批共30家新股发行批文，其中28家公司周五在沪深证交所刊登首次公开发行（IPO）招股意向书，绝大部分集中在4月14-16日，其中14日是15家新股的网上申购日。

--《技术分析》中国股市沪综指短线仍有上升空间

中国股市沪综指本周突破3,700点下方小型平台后继续上扬，并以盘中震荡方式续破3,770点技术阻力，同时伴以较高的量能水平，料短线大盘仍有上升空间，目标指向3,894点；中线看，大盘继续承接上月涨势，股指仍在中级上升趋势中运行。

--中国基金：公募基金前海开源设投行部，主攻新三板挂牌业务--报载

中国证券报周五报导,继易方达基金管理公司后，前海开源基金管理公司成为中国第二家设立投行部的公募基金，其重点将放在新三板挂牌业务上，原来由券商独享新三板投行业务的局面正在被打破。

--中国个股：国元证券拟发行至多4亿A股筹资不超过121亿元

中国中型证券国元证券周五公告称，公司拟非公开发行不超过4亿股A股，筹集资金不超过121亿元人民币，募集资金拟全部用于增加公司资本金和补充营运资金。

--中股业绩：上汽集团去年净利同比增长12.78%，今年力争整车销量超620万辆

中国最大汽车集团--上海汽车集团股份有限公司周五公布年报，去年实现净利润279.73亿元人民币，同比增长12.78%；今年将力争实现整车销量超过620万辆，营收6,970亿元。

--汽车产业：长安福特汽车斥资11亿美元收购中国东北一车厂

福特汽车与重庆长安汽车的合资企业发言人表示，公司将斥资66亿元人民币(11亿美元)接管中国东北一车厂，并对其进行升级改造。

--中国企业：小米手环与阿里巴巴支付宝合作进军可穿戴支付领域

中国知名智能手机厂商小米关联企业--小米手环生产商华米科技与电商巨头阿里巴巴旗下支付宝达成战略合作，双方将共同打造基于可穿戴设备的新一代移动支付方案，这是支付领域和智能硬件跨界合作的全新范例。

--中国能源：珠海振戎与伊朗续约，凝析油进口数量提高50%--消息