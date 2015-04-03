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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 10:52 BJT

日本股市：小幅上涨但走势震荡，等待美国非农就业数据公布

分析师表示，日本股市成交量可能保持清淡，因投资人在美国非农就
业数据出炉前做壁上观。该数据可能为美联储升息时间点提供线索。
    
    “在投资人看到美国市场对该数据的反应前，日本市场可能暂时无方
向可循，”Chibagin Securities资深董事总经理Fujio Ando表示，“较
长线来看，投资人可能将重新找到正面的趋势，例如公司获利及更高的股
东回报。”
    
    出口股涨跌互见，丰田汽车 持平；本田汽车 上涨1.
0%；索尼 上扬2.9%，延续周四因宣布将对奥林巴斯 的持
股减半以为重组筹资而录得的涨势。 
    
    东证股价指数(Topix) 涨0.2%，至1,557.76点；JPX-日经400
指数 亦上涨0.2%，报14,156.79点。(完)
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