版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 3日 星期五 11:23 BJT

韩国个股：现代汽车预计今年在中国销量增长4%至116万辆

路透首尔4月3日 - 韩国现代汽车 预计，今年在中国的乘用车销量将增长4%至116万辆，低于公司预估的整体市场增速9%。

据集团母公司的声明，现代汽车的姊妹公司起亚汽车 则预计今年在中国的乘用车销量增长15%至74.5万辆。

路透1月时援引一位知情人士报导称，现代汽车在中国的市场份额料下滑，受累于产能瓶颈。(完) (编译 王洋; 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐