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货币新闻 | 2015年 4月 3日 星期五 11:12 BJT

日本经济：央行QQE政策对市场产生了影响--经济财政大臣甘利明

路透4月3日 - 日本经济财政大臣甘利明表示：

* 日本央行推出的QQE政策对市场产生了影响；

* 油价下跌导致2%通胀率目标的实现推迟，但仍有望达成。(完)
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