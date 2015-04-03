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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 11:03 BJT

韩国汇市：韩元基本持平，市场静待美国非农就业数据的公布

路透首尔4月3日 - 韩国韩元兑美元 周五盘中基本持平，报1,095.1韩元，昨日本地市场收报1,095.5。投资者等待今日稍晚公布的美国非农就业报告，以寻找有关美国升息时间的线索。

韩元 本周迄今上涨0.6%。

0238 GMT，三年期韩国公债6月期货 下滑0.03点至109.48。

0238GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,095.1 1,095.5

日圆/韩元 9.1459/506 9.1062

韩国公债期货 * 109.48 109.51

韩国综合股价指数 2,033.71 2,029.07

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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