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市场报道 | 2015年 4月 3日 星期五 15:30 BJT

欧元区经济：2月通胀前景指标上升，暗示物价或很快开始上涨--ECRI

路透伦敦4月3日 - 一项预测周期趋势的指标周五显示，欧元区通胀压力有所加大，暗示欧元区物价可能很快开始上涨。

据经济周期研究所(ECRI)发布的欧元区未来通胀率指标(EZFIG)在2月升至97.3，1月为95.9。该指标衡量通胀前景。

“和EZFIG稍早的周期性上升趋势一致，欧元区通胀已经上升。同时随着EZFIG在2月份进一步上升，欧元区的通胀压力将继续加大，”ECRI的首席运营长Lakshman Achuthan称。

一如预期，欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)再度下降，但降幅是一年来最小的。 (完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
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