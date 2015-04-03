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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 11:10 BJT

韩国股市：早盘小涨，伊朗核协议消息推动建筑公司股价跳升

路透首尔4月3日 - 韩国股市周五早盘微升，跟随美股表现。建筑公司股价跳涨，因市场预计伊朗和六大国的核谈判达成协议后，建筑公司将从中东获得更多合同。

0238GMT，韩股综合股价指数 上涨0.2%报2,033.71点，本周以来上涨0.7%。

建筑类股指数 上涨1.9%，此前一度大涨2.4%至150.74点，为去年9月25日以来的盘中高位。

“伊朗核协议达成的消息推高建筑板块，因中东地区是韩国建筑企业最大的市场，”KB Investment & Securities分析师Kim Se-ryeon说。(完)
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