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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 12:45 BJT

中国汇市：人民币早盘随中间价续走升，交投意愿不强料仍窄幅波动

路透上海4月3日 - 中国人民币兑美元即期 周五早盘连续第五日走升；受隔夜美元连两日下跌带动，人民币中间价创一个半月新高。不过交易员指出，早盘汇价窄幅波动，成交不甚活跃；目前中间价指引信号趋弱，短线缺乏方向令盘整走势延续。

“月初购汇客盘相对清淡，央行没音，...窄幅波动吧，”一外资行交易员称，如果市场活跃度不够，就很难有趋势性方向。

北京时间12:37，人民币兑美元即期报6.1960元，上日收报6.1970元。今日人民币兑美元中间价 为6.1348元，上日中间价为6.1396元。

全球汇市方面，美元周四连跌第二日，因在备受瞩目的美国非农就业报告公布前，投资人继续缩减大量仓位。周五的就业报告可能令那些看多美元的投资人失望。FRX/CN

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3160/6.321，上日尾盘为6.3195。

北京时间12:37，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2009/6.2015元，上一交易日尾盘报6.1987元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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