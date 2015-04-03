中国汇市：人民币早盘随中间价续走升，交投意愿不强料仍窄幅波动

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透上海4月3日 - 中国人民币兑美元即期 周五早盘连续第五日走升；受隔夜美元连两日下跌带动，人民币中间价创一个半月新高。不过交易员指出，早盘汇价窄幅波动，成交不甚活跃；目前中间价指引信号趋弱，短线缺乏方向令盘整走势延续。
“月初购汇客盘相对清淡，央行没音，...窄幅波动吧，”一外资行交易员称，如果市场活跃度不够，就很难有趋势性方向。
北京时间12:37，人民币兑美元即期报6.1960元，上日收报6.1970元。今日人民币兑美元中间价 为6.1348元，上日中间价为6.1396元。
全球汇市方面，美元周四连跌第二日，因在备受瞩目的美国非农就业报告公布前，投资人继续缩减大量仓位。周五的就业报告可能令那些看多美元的投资人失望。FRX/CN
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3160/6.321，上日尾盘为6.3195。
北京时间12:37，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2009/6.2015元，上一交易日尾盘报6.1987元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。