中国企业：小米手环与阿里巴巴支付宝合作进军可穿戴支付领域

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透上海4月3日 - 中国知名智能手机厂商小米关联企业--小米手环生产商华米科技与电商巨头阿里巴巴 旗下支付宝达成战略合作，双方将共同打造基于可穿戴设备的新一代移动支付方案，这是支付领域和智能硬件跨界合作的全新范例。
公司新闻稿称，合作之后，当用户的小米手环和手机支付宝客户端完成绑定后，一旦手环靠近手机，可以免去输入支付密码的操作，戴上手环直接完成付款。
支付宝钱包产品专家蒋龙表示，随着智能硬件的普及，支付和金融能力将成为智能硬件设备发展的重要推力。
“未来，可穿戴设备可以和个人身份进行绑定，代替各种实体卡券，一个手环可以完成各种场景的支付、酒店入住代替房卡开门，乃至电影院方便取票。车辆的行驶记录仪器将能够实现交罚缴费，智能健康设备将可以根据健康水平实现预约挂号，这一切都离不开支付。”他指出。
对于移动支付中大家最关注的安全性，小米手环扮演了类似U盾的角色。通过蓝牙通信用来校验手环的有效性，从而鉴定用户的身份。这个校验过程采用了工业标准的加密流程，手环提供了一个用户的唯一标识，支付宝校验用户的合法身份后就省去了密码的环节。
小米科技聚焦于手机、电视和路由器三大产品线，同时公司及其创始人雷军又战略投资了数十家的智能硬件企业，构成小米生态链，产品包括电源、耳机、空气净化器、手环、高清摄像机等。
华米科技是小米生态链中唯一一家聚焦于智能可穿戴产品的公司，其推出的小米手环在上市后三个多月就突破100万枚销量，同时，华米科技推出了“小米运动”APP及云服务，已成为中国最大的智能手环及互联网服务企业。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。