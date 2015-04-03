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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 12:30 BJT

中国债市动态：现券收益率止跌反弹，资金宽松但IPO迫近增隐忧

路透北京4月3日 - 中国银行间市场周五早盘现券收益率止跌反弹，国债期货也同步走低。交易员称，此前收益率大幅波动后，市场心态尚未完全平复，回暖势头还不稳固，震荡盘整可能成为近期主格局。

资金方面，目前来看较为宽松，惟新一批新股发行将至，料加大未来资金价格波动；而且IPO密集之时，或再叠加缴税等资金流出因素，增添隐忧。

证监会周四下发新一批共30家新股发行批文，其中28家公司周五在沪深证交所刊登首次公开发行(IPO)招股意向书，绝大部分集中在4月14-16日，其中14日是15家新股的网上申购日。

东北一银行交易员称，流动性充裕对短债形成支撑，较为平坦的收益率曲线也令机构更青睐安全性较高的短债。

“回购利率继续下降，套利优势加大，短端品种比较安全，”他称，“长端就不好说了，机构还是普遍看好曲线继续陡峭化的。”

交易员并指出，本周初现券收益率攀高后，不少交易盘介入其中。短线多空博弈之下，市场波动加剧。若没有更明确的方向，这种态势有望持续一段时间。

利率互换(IRS)市场上，早盘一度因七天期回购利率再探低位而全线下行，随后受现券和国债期货走势影响，跌幅收窄。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 在4.1300%/4.1100%，上日尾盘为4.1000%/4.0850%。

五年国债期货主力合约TF1506 早盘收报97.105元人民币，较上日结算价跌0.295元，或0.30%。(完) (发稿 华小萌; 审校 李宏薇)
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