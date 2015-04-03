中国债市动态：现券收益率止跌反弹，资金宽松但IPO迫近增隐忧

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京4月3日 - 中国银行间市场周五早盘现券收益率止跌反弹，国债期货也同步走低。交易员称，此前收益率大幅波动后，市场心态尚未完全平复，回暖势头还不稳固，震荡盘整可能成为近期主格局。
资金方面，目前来看较为宽松，惟新一批新股发行将至，料加大未来资金价格波动；而且IPO密集之时，或再叠加缴税等资金流出因素，增添隐忧。
证监会周四下发新一批共30家新股发行批文，其中28家公司周五在沪深证交所刊登首次公开发行(IPO)招股意向书，绝大部分集中在4月14-16日，其中14日是15家新股的网上申购日。
东北一银行交易员称，流动性充裕对短债形成支撑，较为平坦的收益率曲线也令机构更青睐安全性较高的短债。
“回购利率继续下降，套利优势加大，短端品种比较安全，”他称，“长端就不好说了，机构还是普遍看好曲线继续陡峭化的。”
交易员并指出，本周初现券收益率攀高后，不少交易盘介入其中。短线多空博弈之下，市场波动加剧。若没有更明确的方向，这种态势有望持续一段时间。
利率互换(IRS)市场上，早盘一度因七天期回购利率再探低位而全线下行，随后受现券和国债期货走势影响，跌幅收窄。
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 在4.1300%/4.1100%，上日尾盘为4.1000%/4.0850%。
五年国债期货主力合约TF1506 早盘收报97.105元人民币，较上日结算价跌0.295元，或0.30%。(完) (发稿 华小萌; 审校 李宏薇)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。