《中国金融债发行日程表》--4月7日

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= 国开行 70 1 3.97% 固息金融债 4/1-4/8 国开行 40 1 *3.7307% 固息增发债 4/10-4/13 50 3 *4.0026% 固息增发债 4/8-4/13 (今年第六和第七期增发债) 60 5 *4.13% 固息金融债 4/8-4/13 40 7 *4.25% 固息金融债 4/8-4/13 70 10 *4.21% 固息金融债 4/8-4/13 (今年第八至10期新发债) *进出口行 40 1 周三招标 固息增发债 4/9-4/13 40 5 周三招标 固息增发债 4/9-4/13 40 10 周三招标 固息金融债 4/9-4/13 (今年第七、六、五期增发债) 农发行 *40 *1 周四招标 固息增发债 *4/10-4/13 *80 *3 周四招标 固息增发债 *4/10-4/13 *80 *5 周四招标 固息增发债 *4/10-4/13 (今年第三、六、七期增发债) 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 4/27 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 5/7 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 5/18 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 6/8 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 6/25 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 7/8 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 7/22 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 8/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 8/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/11 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/25 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/4 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/20 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次 发行日程 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》 已发行债券 《中国2015年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2015年已发行金融债一览表》 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日