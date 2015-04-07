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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 16:10 BJT

《中国金融债发行日程表》--4月7日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
 =============================================================================  
  国开行         70            1         3.97%        固息金融债    4/1-4/8
  国开行         40            1        *3.7307%      固息增发债    4/10-4/13
                 50            3        *4.0026%      固息增发债    4/8-4/13
                                  (今年第六和第七期增发债) 
                 60            5        *4.13%        固息金融债    4/8-4/13
                 40            7        *4.25%        固息金融债    4/8-4/13
                 70           10        *4.21%        固息金融债    4/8-4/13
                                  (今年第八至10期新发债)    
 *进出口行       40            1         周三招标     固息增发债    4/9-4/13
                 40            5         周三招标     固息增发债    4/9-4/13
                 40           10         周三招标     固息金融债    4/9-4/13
                                  (今年第七、六、五期增发债)    
  农发行        *40           *1         周四招标     固息增发债   *4/10-4/13
                *80           *3         周四招标     固息增发债   *4/10-4/13
                *80           *5         周四招标     固息增发债   *4/10-4/13
                                  (今年第三、六、七期增发债)    
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      4/27 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      5/7 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      5/18 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      6/8 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      6/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      7/8 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      7/22 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/11 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/4 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/20                     
                        
                     
  注: *表示新增。(完)
    
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  发行日程                  
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》
    
  已发行债券                
  《中国2015年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2015年已发行金融债一览表》

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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