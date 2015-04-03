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市场报道 | 2015年 4月 3日 星期五 11:53 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持稳，日经指数和美债收益率走强带来支撑

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    * 美元/日圆持稳，东京盘交投区间119.64-78，日经指数走高、美国
公债收益率反弹带来支撑
    * 119.65和120.00水平有大规模期权到期，汇率料在该区间内承压
    * 技术面显示美元/日圆介于119.35-120.18之间波动
    * 下档看向100日移动均线119.11、日线云区118.33-76；上档看向11
9.76-89小时图云区
    * 119.34为周线转换线，也是支撑位。(完)
  
 (编译 王颖；审校 高琦)
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