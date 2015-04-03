《全球市场》亚股上扬而美元区间盘整，静候美国非农就业报告出炉

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
“因此，即便绝对就业增幅不及预期，但如果平均时薪和失业率数据好转，也能抑制美元的跌幅，”她写道。
如果就业报告不及预期，则投资者可能会愈发认为，美联储或许会到今年稍晚才会加息。
美元兑日圆 本日几无变动，报119.68日圆。欧元兑美元 小跌0.1%左右，至1.0870美元，上日上涨逾1%，因投资者在周末假日和美国就业数据公布前削减美元多仓。
欧元未受到欧洲央行3月5日政策会议记录的影响。记录显示，即便经济前景出现改善，但货币政策制定者同意在实施量化宽松政策上“保持坚定”。
布兰特原油 周四跌近4%，受伊朗与六大国初步达成核协议影响，不过官员将在6月进一步谈判，分析师对伊朗何时能够出口更多原油仍心存怀疑。
现货金 微跌至每盎司1,201.26美元，继前两周上涨后，本周可能收盘近持平。(完) (编译 许娜/秦德兴/汪红英；审校 王颖/徐文焰/李春喜)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。