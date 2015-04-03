版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 12:42 BJT

《全球市场》亚股上扬而美元区间盘整，静候美国非农就业报告出炉

“因此，即便绝对就业增幅不及预期，但如果平均时薪和失业率数据好转，也能抑制美元的跌幅，”她写道。

如果就业报告不及预期，则投资者可能会愈发认为，美联储或许会到今年稍晚才会加息。

美元兑日圆 本日几无变动，报119.68日圆。欧元兑美元 小跌0.1%左右，至1.0870美元，上日上涨逾1%，因投资者在周末假日和美国就业数据公布前削减美元多仓。

欧元未受到欧洲央行3月5日政策会议记录的影响。记录显示，即便经济前景出现改善，但货币政策制定者同意在实施量化宽松政策上“保持坚定”。

布兰特原油 周四跌近4%，受伊朗与六大国初步达成核协议影响，不过官员将在6月进一步谈判，分析师对伊朗何时能够出口更多原油仍心存怀疑。

现货金 微跌至每盎司1,201.26美元，继前两周上涨后，本周可能收盘近持平。(完) (编译 许娜/秦德兴/汪红英；审校 王颖/徐文焰/李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐