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亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 12:44 BJT

《汇市简讯》美国非农报告出炉前，美元卖盘浮现

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    * 美元/日圆略微走低，美国非农就业报告出炉前美元卖盘浮现
    * 一些美元多头选择削减仓位，欧元/美元亦小幅上涨
    * 汇价本质上仍陷于区间交投，美元/日圆介于119.64-78，欧元/美
元介于1.0864-86
    * 一旦这波美元出清结束，淡静交投料延续至美国交易时段
    * 亚洲许多市场休市，欧洲主要市场亦因耶稣受难日假期休市
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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