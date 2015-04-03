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货币新闻 | 2015年 4月 3日 星期五 13:01 BJT

中国能源：珠海振戎与伊朗续约，凝析油进口数量提高50%--消息

路透北京4月3日 - 据两位知情人士称，中国国营贸易商珠海振戎已与伊朗国家石油公司(NIOC)续签一年期凝析油供应合同，将进口10万桶凝析油，较上年合同提高50%。

该合同适用于2015年8月起的一年期供应。中国和伊朗之前达成另外两个主要供应协议，主要涉及进口原油，总计为50.5万桶/日。

珠海振戎发言人暂时拒绝置评。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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