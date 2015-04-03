《热点聚焦》美国低薪劳工薪资加速上升，为经济复苏提供支撑

Sweeney对劳工部家庭调查数据进行分析发现，过去两年间，全职工人中，收入最低的10%群体周薪年率约上升2.6%，而收入最高的10%群体周薪年率升幅为0.7%。再之前的三年中，高收入群体的薪资增长速度一直快于低收入群体。

不过经济学家称，自2009年以来，低薪行业的累计薪资涨幅仍大大低于高科技和金融行业，而且现在还不能判断当前新的薪资趋势是否会对贫富差距带来重大影响。

据华盛顿自由派智库经济政策研究院(Economic Policy Institute，EPI)称，只有名义工资年涨幅达到3.5-4%，才足以能弥补工人在此轮严重经济衰退中的损失。

尽管如此，有迹象表明美国的劳工市场正在收紧。

根据劳工部的另外一项调查，美国当前求才/求职比已回到2005年水平，与此同时，工人也更容易辞职，即使是低收入行业也不例外。这就给企业带来了压力：要想留住工人，必须提高薪资待遇。

EPI经济学家Elise Gould称，相对于零售、休闲和餐饮业因缺工进行的加薪而言，州政府强制实施的最低工资上调措施，对提升10%最低收入群体薪资的贡献可能更大一些。

她表示，上述行业最先出现缺工现象的可能性很小。

2014年，美国17个州以及哥伦比亚特区上调了最低工资。其中，多数涨幅是根据通胀情况进行的小幅自动调整，不过也有一些是通过立法进行的大幅度上调，比如加利福尼亚州和密歇根州。

图表：低薪行业薪资上浮：link.reuters.com/hev44w(完) (编译 陈宗琦/孙茉莉/刘秀红；审校 杜明霞/张明钧)