《热点聚焦》美国低薪劳工薪资加速上升，为经济复苏提供支撑

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
Sweeney对劳工部家庭调查数据进行分析发现，过去两年间，全职工人中，收入最低的10%群体周薪年率约上升2.6%，而收入最高的10%群体周薪年率升幅为0.7%。再之前的三年中，高收入群体的薪资增长速度一直快于低收入群体。
不过经济学家称，自2009年以来，低薪行业的累计薪资涨幅仍大大低于高科技和金融行业，而且现在还不能判断当前新的薪资趋势是否会对贫富差距带来重大影响。
据华盛顿自由派智库经济政策研究院(Economic Policy Institute，EPI)称，只有名义工资年涨幅达到3.5-4%，才足以能弥补工人在此轮严重经济衰退中的损失。
尽管如此，有迹象表明美国的劳工市场正在收紧。
根据劳工部的另外一项调查，美国当前求才/求职比已回到2005年水平，与此同时，工人也更容易辞职，即使是低收入行业也不例外。这就给企业带来了压力：要想留住工人，必须提高薪资待遇。
EPI经济学家Elise Gould称，相对于零售、休闲和餐饮业因缺工进行的加薪而言，州政府强制实施的最低工资上调措施，对提升10%最低收入群体薪资的贡献可能更大一些。
她表示，上述行业最先出现缺工现象的可能性很小。
2014年，美国17个州以及哥伦比亚特区上调了最低工资。其中，多数涨幅是根据通胀情况进行的小幅自动调整，不过也有一些是通过立法进行的大幅度上调，比如加利福尼亚州和密歇根州。
图表：低薪行业薪资上浮：link.reuters.com/hev44w(完) (编译 陈宗琦/孙茉莉/刘秀红；审校 杜明霞/张明钧)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。