金属期市：上海期镍上涨近3%，在假期清淡市场中表现亮眼

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 周四劲扬2.5%，收每吨13,025美元，前一日则曾一度触及2009年5月以来低位12,310美元。
INTL FCStone分析师Edward Meir称，由于已经超卖，因此镍价复苏是可期的。
“尽管如此，期镍基本面仍令人担忧，技术面超卖只能让市场稳下来。”Meir在客户报告中称。
“较能起作用的，是我们是否开始见到入市的供应减少，特别是含镍生铁(NPI)方面，中国多数生产商在这方面都报告说无利可图。”他说。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/张若琪; 审校 于春红/李春喜)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。