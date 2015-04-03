《全球汇市一周综述》美元告别亮丽首季，遭遇疲软数据新季开局不利

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
整理 王丽鑫
路透北京4月3日 - 在美联储升息预期提振下，美元今年第一季完美收官，美元指数录得2008年第三季以来最大季度涨幅；而受欧美货币政策分化及希腊债务忧虑拖累，欧元兑美元创下问世以来最差季度表现。不过美元新季度开局不利，美国公布的几项经济数据疲软令美元人气受损，在本周后半段下跌。
大宗商品价格跌势仍是商品货币难以摆脱的阴霾，加上市场预期澳央行最早或在下周升息，澳元在本周初大跌，后来受中国乐观数据提振反弹，但周四又跌向六年低位，走势仍然不稳。英国大选在即，在政治风险的压力下，英镑整周基本一路向下，中途在GDP数据提振下曾短暂反弹。
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**美元新季度开局不利 **
因预期美联储有望在今年晚些时候结束近零利率政策，美元指数首季录得2008年第三季以来最大季度涨幅。而受欧美货币政策预期分化及投资者对希腊财政状况的担忧拖累，欧元兑美元创下问世以来最差季度表现。
然而美元第二季开局受挫，因美国制造业和就业数据令人失望，导致对美联储最早可能也要等到今年很晚以后才会升息的押注升温。在备受瞩目的美国非农就业报告公布前，投资人继续缩减手中的大量美元仓位。周五0420GMT，美元指数约报97.533。
BK资产管理公司董事总经理Kathy Lien称，周五的非农就业报告尤为重要，因美元已现回软，投资人对美联储何时将开始升息有不同意见。“若就业市场报告强劲，将强化夏季升息的预期，从而激活美元升势，”Lien称，“但若就业增长不及预期，美元兑多数主要货币可能会延续跌势。”
**降息预期令澳元后市看跌 **
澳洲央行下周降息预期及铁矿石价格走软打压澳元周初大跌。周三中国公布乐观数据后短暂提振澳元上扬，然提振作用很快消退，周四澳元跌向六年低位，走势依然不稳。周五亚洲早盘约报0.7598美元。
铁矿石价格暴跌损及矿业部门获利以及政府税收，令澳洲央行降息压力渐增。路透调查显示，预期澳洲央行4月7日维持利率在2.25%不变与预期降息至2%的分析师人数平分秋色，但他们几乎都认为5月前澳洲会有一次降息。
西太平洋银行首席经济分析师Bill Evans称，自澳洲央行3月会议以来铁矿石价格已经下挫约15%，而澳元兑美元同期仅小跌1美分。鉴于此，澳洲央行下周宣布降息时，维持宽松倾向将十分重要，那将继续对澳元构成下行压力。
**英国大选在即，英镑承压**
英国大选拉开帷幕，英国各政党支持率旗鼓相当，恐无一政党能获得绝对多数，5月7日大选的结果将是几十年来最不确定的一次。受此拖累英镑一周走势沉重。
最新数据显示英国第四季经济成长步伐要快于预估，仅带来短暂提振，3月英国制造业创下八个月最大增幅，都未能给英镑带来支撑。而周四公布的英国建筑业数据疲于预期，更是雪上加霜加剧英镑跌势。英镑兑美元周五0428GMT时，约报1.4829美元。
“近期英国数据良好，但所有注意力开始转向英国选举，”法巴银行汇市策略师Michael Sneyd说。“即使英国数据意外远超预期，仍不足以带动英镑在5月初选举前走强。”
展望后市，周五的非农就业报告是接下来的重头戏，可让人一窥美国经济状况、推测美国货币政策走向，是对美元的下一关键考验。下周欧洲多国将公布服务业PMI，英法德三国将公布贸易收支和工业生产数据，中国将公布3月PPI和CPI。央行方面，澳洲、韩国和英国央行将公布利率决议，日本央行将召开货币政策会议，美联储则将发布上次政策会议的记录。这些均将为汇市提供更多的交投指引和线索。(完) (审校 白云)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。