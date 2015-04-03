《全球汇市一周综述》美元告别亮丽首季，遭遇疲软数据新季开局不利

整理 王丽鑫

路透北京4月3日 - 在美联储升息预期提振下，美元今年第一季完美收官，美元指数录得2008年第三季以来最大季度涨幅；而受欧美货币政策分化及希腊债务忧虑拖累，欧元兑美元创下问世以来最差季度表现。不过美元新季度开局不利，美国公布的几项经济数据疲软令美元人气受损，在本周后半段下跌。

大宗商品价格跌势仍是商品货币难以摆脱的阴霾，加上市场预期澳央行最早或在下周升息，澳元在本周初大跌，后来受中国乐观数据提振反弹，但周四又跌向六年低位，走势仍然不稳。英国大选在即，在政治风险的压力下，英镑整周基本一路向下，中途在GDP数据提振下曾短暂反弹。

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**美元新季度开局不利 **

因预期美联储有望在今年晚些时候结束近零利率政策，美元指数首季录得2008年第三季以来最大季度涨幅。而受欧美货币政策预期分化及投资者对希腊财政状况的担忧拖累，欧元兑美元创下问世以来最差季度表现。

然而美元第二季开局受挫，因美国制造业和就业数据令人失望，导致对美联储最早可能也要等到今年很晚以后才会升息的押注升温。在备受瞩目的美国非农就业报告公布前，投资人继续缩减手中的大量美元仓位。周五0420GMT，美元指数约报97.533。

BK资产管理公司董事总经理Kathy Lien称，周五的非农就业报告尤为重要，因美元已现回软，投资人对美联储何时将开始升息有不同意见。“若就业市场报告强劲，将强化夏季升息的预期，从而激活美元升势，”Lien称，“但若就业增长不及预期，美元兑多数主要货币可能会延续跌势。”

**降息预期令澳元后市看跌 **

澳洲央行下周降息预期及铁矿石价格走软打压澳元周初大跌。周三中国公布乐观数据后短暂提振澳元上扬，然提振作用很快消退，周四澳元跌向六年低位，走势依然不稳。周五亚洲早盘约报0.7598美元。

铁矿石价格暴跌损及矿业部门获利以及政府税收，令澳洲央行降息压力渐增。路透调查显示，预期澳洲央行4月7日维持利率在2.25%不变与预期降息至2%的分析师人数平分秋色，但他们几乎都认为5月前澳洲会有一次降息。

西太平洋银行首席经济分析师Bill Evans称，自澳洲央行3月会议以来铁矿石价格已经下挫约15%，而澳元兑美元同期仅小跌1美分。鉴于此，澳洲央行下周宣布降息时，维持宽松倾向将十分重要，那将继续对澳元构成下行压力。

**英国大选在即，英镑承压**

英国大选拉开帷幕，英国各政党支持率旗鼓相当，恐无一政党能获得绝对多数，5月7日大选的结果将是几十年来最不确定的一次。受此拖累英镑一周走势沉重。

最新数据显示英国第四季经济成长步伐要快于预估，仅带来短暂提振，3月英国制造业创下八个月最大增幅，都未能给英镑带来支撑。而周四公布的英国建筑业数据疲于预期，更是雪上加霜加剧英镑跌势。英镑兑美元周五0428GMT时，约报1.4829美元。

“近期英国数据良好，但所有注意力开始转向英国选举，”法巴银行汇市策略师Michael Sneyd说。“即使英国数据意外远超预期，仍不足以带动英镑在5月初选举前走强。”