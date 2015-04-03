版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 3日 星期五 13:28 BJT

日本债市：公债价格大多下滑，跟随美债跌势

拜日本央行例行购债操作结果良好所赐，五年券收益率 持平，报0.095%
。
    
    日本央行周五标购总计1.15兆(万亿)日圆一年至10年期公债。
    
    美国公债收益率周四上升，此前公布的美国一周初请失业金人数较预期强劲。
    
 
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债         0.010%     -1.0    0.020%
    五年期公债         0.095%     +0.0    0.095%
    10年期公债        0.355%     +2.0    0.335%
    20年期公债        1.115%     +3.0    1.085%
    30年期公债        1.360%     +4.5    1.315%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         147.62    -0.13    147.75
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     


    
    
    

 (编译 杜明霞/张若琪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐